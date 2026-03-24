Affari Tuoi del 24 marzo | Luigi cambia tre volte il pacco e alla fine vince 20mila euro

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 24 marzo, un concorrente proveniente da Irsina ha vinto 20mila euro dopo aver cambiato tre volte il pacco. Alla fine, il pacco 9 conteneva 1 euro. La sequenza di scelte ha portato alla vittoria del premio finale.

Nella puntata di Affari Tuoi del 24 marzo, Luigi da Irsina vince 20mila euro grazie al terzo cambio. Il pacco 9 nascondeva 1 euro. De Martino lo chiama Jake La Furia per la sua somiglianza col rapper. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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