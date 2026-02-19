Tony Khan esclude defezioni AEW alla WWE

Tony Khan ha confermato che nessun wrestler dell’AEW sta per passare alla WWE, nonostante le recenti voci di trattative. La sua dichiarazione arriva dopo che alcuni lottatori avevano suscitato interesse tra gli appassionati per un possibile cambio di federazione. Khan ha precisato che il roster attuale rimarrà stabile e che non ci sono piani di trasferimento imminenti. La notizia rassicura i fan dell’AEW, che temevano possibili partenze di stelle importanti. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le trattative tra le federazioni continuano.

Nel panorama del wrestling professionistico, i movimenti di talento tra le principali federazioni hanno un impatto significativo sullo spettacolo e sulle dinamiche di roster. Nel 2025 la WWE ha fatto leva su una larga series di Superstar provenienti dall'AEW, convincendole a trasferirsi a Stamford, dove ha sede la federazione. All'inizio del 2026 si è registrato un ulteriore episodio di spostamento: Powerhouse Hobbs ha lasciato l'AEW per debuttare nella Royal Rumble con la nuova identità di Royce Keys. In tale contesto, il presidente dell'AEW ha indicato che casi simili potrebbero cessare, aprendo la strada a una maggiore stabilità del roster e a una programmazione più definita degli appuntamenti futuri.