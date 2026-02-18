Tony Khan non vede l’ora di tornare a Londra per AEW All In 2026

Tony Khan ha annunciato che tornerà a Londra per AEW All In nel 2026, a causa dell’enorme successo dell’evento precedente. Il presidente e CEO di AEW ha spiegato di essere entusiasta di tornare a Wembley Stadium, dove già si sono registrate grandi folle e spettacoli memorabili. Khan ha detto che l’atmosfera unica di Londra ha contribuito a rendere speciale questa occasione e prepara un’edizione ancora più grande e coinvolgente. L’attesa per il prossimo evento cresce tra i fan di tutto il mondo.

Il presidente e CEO di AEW, Tony Khan, ha ribadito tutto il suo entusiasmo per il ritorno di All In a Wembley Stadium nel 2026. Dopo aver portato lo show più importante della compagnia a Londra nel 2023 e nel 2024 — prima di spostarlo ad Arlington, Texas, lo scorso anno — AEW tornerà nel Regno Unito per l'edizione 2026. Londra aveva già ospitato AEW x NJPW Forbidden Door alla O2 Arena, ma per All In si torna nella cornice iconica di Wembley. Intervenuto a talkSPORT, Khan ha spiegato quanto sia speciale per lui organizzare eventi nella capitale britannica: "Non vedo l'ora che la AEW torni ad agosto a Wembley Stadium.