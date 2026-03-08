Trasporti riorganizzazione delle linee Aumento del 30% del numero di autobus

Il Comune, l’Associazione Sottocorno e il Comitato Cascina Gatti hanno inviato una lettera all’agenzia di bacino in cui vengono evidenziati i rilievi sulla proposta di riorganizzazione delle linee di trasporto. La proposta prevede un aumento del 30% del numero di autobus disponibili. La comunicazione raccoglie osservazioni e richieste riguardo alle modifiche in programma.

Una lettera con tutti i rilievi sulla riorganizzazione delle linee proposta dall' agenzia di bacino. L'hanno scritta il Comune, l' Associazione Sottocorno e il Comitato Cascina Gatti. La nuova pianificazione vede un aumento del 30% dell'offerta su gomma. Il quartiere Pelucca vedrà l'aggiunta della nuova 707. Cascina Gatti mantiene tutte le linee attuali, compresa la 53, con un miglioramento dei percorsi. L'impostazione tiene già conto della nuova stazione a ponte, con fermata sulla nuova viabilità del quartiere Unione, e sposta il servizio su Decapaggio e Vulcano attualmente sprovvisti. Tuttavia, per la 707, 701 e 712, "contrariamente alla previsione del termine servizio previsto per le 22, si chiede di prevedere almeno per una linea di connessione con la M1 una corsa ogni 30 minuti fino alle 24.