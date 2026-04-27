Stadio Franchi Funaro | E’ un giorno importante per la conferma di manifestazione di interesse della Fiorentina

Stadio Franchi, Funaro ha dichiarato che oggi rappresenta un momento importante con la conferma ufficiale della manifestazione di interesse da parte della Fiorentina. La società ha confermato l'interesse a intervenire sull'impianto, in vista di eventuali interventi di riqualificazione o sviluppo. La comunicazione è arrivata nel corso di una giornata dedicata a fare il punto sulla situazione dell'impianto cittadino.

Firenze, 27 aprila 2026 – “Questa è una giornata importante. La conferma di manifestazione di interesse presentata da Acf Fiorentina, rappresenta un segnale positivo per proseguire nel percorso finalizzato a consentire il completamento degli interventi di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Franchi”. Lo afferma in una nota Sara Funaro, sindaca di Firenze, commentando la conferma della manifestazione d'interesse per il completamento degli interventi di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Franchi, con la disponibilità del club viola (a determinate condizioni) di finanziare l’operazione con 55 milioni su 110. "Adesso si...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stadio Franchi, Funaro: “E’ un giorno importante per la conferma di manifestazione di interesse della Fiorentina” Stadio Franchi, montata la prima maxi trave della curva Fiesole Notizie correlate Stadio Franchi, Funaro apre alla Fiorentina: “Obiettivo lavorare insieme”Il cantiere dello stadio Artemio Franchi procede e Firenze continua a guardare con attenzione all’obiettivo degli Europei del 2032. Stadio Franchi: sopralluogo di Abodi. Funaro: “Ci candideremo a Euro ’32”. Fiorentina: le condizioni per 55 milioni di contributoFIRENZE – Sopralluogo, stamani 27 aprile 2026, allo stadio Franchi del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, al cantiere che in questa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Franchi al via il montaggio dei gradoni in Fiesole. Funaro: I lavori vanno avanti secondo cronoprogramma / VIDEO; Allo stadio di Firenze la sindaca Sara Funaro mostra l'avanzamento dei lavori per la Fiesole; Stadio Franchi: terza stagione consecutiva a canone ridotto; Funaro: Bene Uva su stadio, a oggi cronoprogramma rispetta i tempi. Stadio Franchi, Funaro: E’ un giorno importante per la conferma di manifestazione di interesse della FiorentinaLa sindaca: questo è un primo passo significativo di un percorso che con serietà e responsabilità vede il coinvolgimento di tutte le parti. Il sopralluogo con il ministro Abodi ... lanazione.it Stadio Franchi: sopralluogo dI Abodi. Funaro: Ci candideremo a Euro ’32. Fiorentina: le condizioni per 55 milioni di contributoSopralluogo, stamani 27 aprile 2026, allo stadio Franchi del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, al cantiere che in questa fase sta interessando la costruzione della nuova curva Fiesole. firenzepost.it Ci sono novità per lo stadio Franchi. Le annuncia la Fiorentina in un comunicato: "La Fiorentina ha presentato una manifestazione di interesse, firmata dal Presidente Giuseppe B. Commisso, attraverso la quale la famiglia Commisso ha formalmente espresso i - facebook.com facebook Stadio Franchi, la Fiorentina pronta a contribuire con 55 milioni per il secondo lotto dei lavori, ma solo a determinate condizioni x.com