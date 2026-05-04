Aeronautica militare nel segno della tradizione al Secondo Gruppo | formati i nuovi tecnici elettrauto
Giovedì si è concluso presso la sede del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli il corso di formazione per tecnici elettrauto. Il percorso, rivolto a personale civile neo assunto dell’Amministrazione della difesa e impiegato in alcuni reparti operativi dell’Aeronautica Militare, ha visto la partecipazione di nuovi tecnici che hanno completato con successo le lezioni. La formazione si inserisce nella tradizione di specializzazione del gruppo.
Giovedì, nella sede del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, si è concluso il corso formativo di “Elettrauto” rivolto a personale civile, neo assunto, dell’Amministrazione difesa impiegato in alcuni Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare. Lo svolgimento del Corso, coordinato dal Servizio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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