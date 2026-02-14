La pizzeria ‘Margherita e le sue sorelle’ di Montalbano ha aperto le sue porte ieri sera per ospitare il vernissage dedicato alla pizza, evento organizzato dall’Accademia italiana della cucina. La serata ha attirato molti appassionati, che hanno potuto assaporare ricette tradizionali rivisitate in chiave moderna. La scelta di celebrare la pizza come simbolo della cucina locale ha portato in sala chef e appassionati, tutti desiderosi di scoprire come la storia si possa unire all’innovazione.

La tradizione che incontra la contemporaneità nel segno della pizza. Eccolo l’identikit di ’ Margherita e le sue sorelle ’, la pizzeria di Montalbano che l’altra sera ha ospitato la nuova tappa del lungo viaggio dell’ Accademia italiana della cucina volto alla promozione della cultura gastronomica del territorio. Una full immersion nell’iconico prodotto tutto italiano che il locale spezzino ha trasformato nel simbolo della propria offerta culinaria e che, alla luce del recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’ Unesco, assume un particolare significato, tanto più che proprio la pizza (o meglio l’arte del pizzaiolo) aveva già ottenuto a sua volta nel 2017 il prestigioso riconoscimento Unesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fra tradizione e innovazione. Vernissage nel segno della pizza per l’Accademia della cucina

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Fra tradizione e innovazione. Vernissage nel segno della pizza per l’Accademia della cucina; Sant’Apollonia 2026: la fiera tra tradizione agricola e innovazione; I negozi storici milanesi in equilibrio tra innovazione e tradizione; La nostra Festa della Bruna a New York: tradizione, innovazione e giovani talenti per costruire un ponte culturale tra Matera, la Basilicata e gli Stati Uniti.

Festa del Cinema di Roma, i Monti Lepini fra tradizione e innovazioneIl conduttore e scrittore Massimiliano Ossini, nel ruolo di cicerone, è il protagonista del documentario Lepini, un territorio da tramandare presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. ilmessaggero.it

Agenzia funebre Garau: dal 1956 fra tradizione e innovazioneL’Agenzia Garau di Roberto Garau nasce negli anni Trenta e si consolida nel 1956 come una realtà familiare, radicata in una tradizione artigianale fatta di discrezione e cura. Gli inizi risalgono a un ... unionesarda.it

Mostra “Mosaici di Carta” di Caroline Peyron Vernissage 14 febbraio ore 10.30/13.30 La mostra sarà visitabile fino al 14 marzo al Museo Campano . facebook