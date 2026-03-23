Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità. Trump lancia i siti alien.gov e aliens.gov negli Usa, giallo sui domini: la verità su alieni ed extraterrestri © Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963 . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente all'aeroporto di LaGuardia a New York, aereo Air Canada contro un camion all'atterraggio: due morti

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Una selezione di notizie su New York

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Incidente su una pista all'aeroporto LaGuardia di New York, voli sospesi x.com