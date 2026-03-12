Aereo perde una ruota durante l’atterraggio | panico a bordo

Durante l'atterraggio di un volo partito dall’India e diretto in Thailandia, l’aereo ha perso una ruota, causando momenti di panico tra i passeggeri a bordo. L’incidente ha coinvolto decine di persone mentre l’aereo tentava di fermarsi sulla pista. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento, che ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza.

Un volo di linea partito dall’India e diretto in Thailandia si è trasformato in un’esperienza di paura per decine di passeggeri durante le delicate fasi di atterraggio. Quello che doveva essere l’ultimo passaggio di un viaggio di routine si è improvvisamente trasformato in un momento di grande tensione quando il velivolo ha toccato la pista in modo violento, rimbalzando più volte e perdendo stabilità. A bordo si sono vissuti attimi concitati. Il rumore dell’impatto con il suolo, seguito da movimenti improvvisi dell’aereo, ha provocato il panico tra i viaggiatori. Alcuni passeggeri hanno raccontato di aver temuto che il velivolo potesse perdere il controllo mentre continuava la corsa sulla pista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

