Gioia Tauro apre al Brasile Cirillo | Sinergia tra porti per nuove opportunità di sviluppo

Gioia Tauro ha accolto oggi una delegazione governativa dello stato brasiliano di Santa Catarina in un incontro istituzionale. L’obiettivo è discutere di possibili collaborazioni tra il porto calabrese e il Brasile, aprendo la strada a future opportunità di sviluppo. Cirillo ha sottolineato l’importanza di creare sinergie tra i porti per favorire scambi e partnership internazionali.

Nel corso della giornata la delegazione ha visitato le infrastrutture portuali alla presenza dei vertici dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, dei rappresentanti di Mct- Medcenter Container Terminal e di Confindustria. L’occasione è servita per approfondire le opportunità di cooperazione tra i due scali dal punto di vista logistico e commerciale. “Da qui vogliamo costruire un ponte concreto tra la nostra regione e il Brasile- ha aggiunto Cirillo - e il porto di Gioia Tauro avrà un ruolo centrale in questo percorso”. Il confronto istituzionale proseguirà domani pomeriggio a Reggio Calabria: la delegazione brasiliana e i sindaci dell’area saranno infatti ricevuti a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

