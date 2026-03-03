crisi di suez la logistica cambia rotta

La crisi di Suez ha portato a un cambiamento nelle rotte logistiche, con molte compagnie che evitano il canale del Mar Rosso a causa dell’aumento dell’insicurezza. La situazione ha influenzato il traffico marittimo, modificando le tratte tradizionali e generando ripercussioni sulle operazioni di trasporto internazionale. La decisione di cambiare percorso si riflette sulla dinamica delle spedizioni e sulle rotte commerciali globali.

Vittorio Emanuele Parsi: «Nel Mar Rosso cresce l’insicurezza e molte compagnie evitano il canale; tra noli, assicurazioni e tariffe in aumento, la soluzione passa dalla geopolitica e dal nodo Yemen-Iran-Arabia Saudita» Logistica e commercio dipendono strettamente dalle relazioni internazionali e dalla geopolitica globale. Il trasporto marittimo dall’Asia all’Europa - verso il Mediterraneo, in particolare - è stato fiaccato dalla riduzione dei traffici attraverso il canale di Suez. Chiuso nel 2021 a causa dell’incagliamento della portacontainer Ever Given e poi drasticamente ridimensionato, dal 2024 a oggi, a causa dell’azione dei ribelli Houthi in Yemen, il canale di Suez rappresenta uno snodo cruciale per tutti i traffici che collegano il Mediterraneo con il Medio Oriente, l’India e la Cina (e viceversa). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

