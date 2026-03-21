Il Questore di Catania ha emesso una sospensione di sette giorni per un centro scommesse nel quartiere Librino, a causa della presenza di numerosi clienti con precedenti penali. L’ordinanza è stata adottata per motivi di sicurezza e si applica alla struttura situata nella zona. La decisione riguarda esclusivamente l’interdizione temporanea dell’attività, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che l’hanno determinata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento del Questore di Catania. È stato disposto un nuovo provvedimento di sospensione temporanea nei confronti di un centro scommesse situato nel quartiere Librino. La decisione è stata presa dal Questore di Catania, in applicazione di quanto previsto dall’ articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, normativa che consente interventi immediati a tutela dell’ordine pubblico. Controlli e chiusura dell’attività. Gli agenti del Commissariato di Librino hanno eseguito il provvedimento, procedendo a sigillare il locale per un periodo di sette giorni. L’intervento è arrivato al termine di una serie di controlli condotti nel tempo, che hanno evidenziato criticità rilevanti legate alla frequentazione dell’esercizio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Librino, sospesa per 7 giorni l’attività di un centro scommesse: troppi pregiudicati tra i clienti

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