Due sale scommesse chiuse a Catania sospesa l’attività | troppi pregiudicati tra i clienti

La Polizia di Stato ha chiuso temporaneamente due sale scommesse a Catania, una vicino a largo Rosolino Pilo e l’altra in via Plebiscito, a causa della presenza di numerosi clienti con precedenti penali. I provvedimenti sono stati adottati per contrastare il rischio di illegalità e garantire la sicurezza pubblica. Le attività delle sale resteranno sospese fino a nuove disposizioni ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimenti della Polizia di Stato contro il rischio di illegalità. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea di due sale scommesse, situate rispettivamente nei pressi di largo Rosolino Pilo e in via Plebiscito. La decisione è stata presa dopo che i locali erano diventati punti di ritrovo abituali per soggetti con precedenti penali, emerso nel corso di controlli mirati al rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica. L’intervento rientra in un’attività più ampia della Questura di Catania, volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa che possono compromettere l’ordine e la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Due sale scommesse chiuse a Catania, sospesa l’attività: troppi pregiudicati tra i clienti Articoli correlati Catania, via Palermo, centro scommesse chiuso per 7 giorni: troppi pregiudicati tra i clientiNel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno rilevato la presenza reiterata all’interno del locale di persone già note alle forze dell’ordine,... Troppi pregiudicati tra i clienti, centro scommesse chiuso per una settimanaIl provvedimento trae origine dalle costanti verifiche nei diversi esercizi commerciali attuati dai poliziotti della questura per prevenire e... Tutto quello che riguarda Due sale Argomenti discussi: Controlli della Polizia Catania: sala scommesse chiusa per 7 giorni, ritrovo di pregiudicati; Scommesse: chiusa per 7 giorni sala a Catania - AGIMEG. Questura di Catania: sospesa la licenza a due sale scommesse per motivi di sicurezza pubblicaGiro di vite della Questura di Catania sui luoghi di aggregazione criminale: sospesa l’attività di due centri scommesse tra il centro e San Cristoforo. I locali, secondo i controlli della Polizia di S ... cataniaoggi.it