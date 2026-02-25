' Free me' | a Volterra la presentazione del libro di Yvonne Plocher contro la violenza e le relazioni tossiche

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Volterra promuove, nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale della Donna 2026, la presentazione del libro “FREE ME” (ed. Albatros) di Yvonne Plocher.L’incontro si terrà sabato 7 marzo presso la Sala del Maggior Consiglio del Palazzo dei Priori, alla presenza dell’autrice.“FREE ME” è un racconto intenso e diretto che affronta il tema della violenza di genere e delle relazioni tossiche, interrogandosi su una domanda tanto semplice quanto complessa: cos’è davvero l’amore? Si può amare fino a non riconoscere il pericolo? Fino a non accorgersi di essere intrappolate in una relazione che toglie libertà invece di donarla?Attraverso una narrazione personale e autentica, Yvonne Plocher sceglie di trasformare la propria esperienza in uno strumento di consapevolezza e sostegno per altre donne. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

