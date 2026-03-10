Lunedì 16 marzo alle 18 si tiene la presentazione online del libro “La scomparsa dei giovani”. L’evento è promosso dal Laboratorio per la felicità pubblica e dal Comitato Più Uno Benevento 1 e prevede un dialogo con gli autori Rosina e Ruffini. La diretta si svolge sulla piattaforma digitale e dura circa due minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Laboratorio per la felicità pubblica e il Comitato Più Uno Benevento 1 promuovono lunedì 16 marzo alle ore 18.00 un incontro online di presentazione del libro: “La scomparsa dei giovani. Le 10 mappe che spiegano il declino demografico dell’Italia”. Dialogheranno sul tema: Alessandro Rosina autore del libro e ordinario di Demografia e Statistica sociale all’Università Cattolica di Milano ed Ernesto Maria Ruffini avvocato, scrittore e fondatore dei Comitati Più Uno. Introduce e modera Ettore Rossi Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica, componente del Comitato organizzativo regionale di Più Uno Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presentazione online del libro “La scomparsa dei giovani”: Dialogo con gli autori Rosina e Ruffini

