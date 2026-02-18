Docenti Tutor e orientatori 2025 26 | requisiti compensi formazione LO SPECIALE

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le linee guida per i docenti Tutor e gli orientatori del prossimo anno scolastico 202526, dopo tre anni dall’entrata in vigore del decreto. La decisione deriva dall’esigenza di migliorare il supporto agli studenti e di rafforzare le attività di orientamento nelle scuole superiori. In questa fase, si definiscono requisiti, compensi e percorsi di formazione per chi ricopre questi ruoli. La novità riguarda anche l’introduzione di nuove modalità di reclutamento e di formazione continua per gli insegnanti coinvolti.

