Docenti Tutor e orientatori 2025 26 | requisiti compensi formazione LO SPECIALE
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le linee guida per i docenti Tutor e gli orientatori del prossimo anno scolastico 202526, dopo tre anni dall’entrata in vigore del decreto. La decisione deriva dall’esigenza di migliorare il supporto agli studenti e di rafforzare le attività di orientamento nelle scuole superiori. In questa fase, si definiscono requisiti, compensi e percorsi di formazione per chi ricopre questi ruoli. La novità riguarda anche l’introduzione di nuove modalità di reclutamento e di formazione continua per gli insegnanti coinvolti.
Docenti che rivestono i ruoli di tutor e orientatore nelle scuole secondarie di secondo grado: terzo anno di applicazione del Dm n. 3282022. L'articolo Docenti Tutor e orientatori 202526: requisiti, compensi, formazione LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Docenti Tutor e orientatori 2025/26: requisiti, compensi, formazione. Il Decreto con le somme per ciascuna scuola [LO SPECIALE]Il documento fornisce un approfondimento su requisiti, compensi e formazione per i docenti tutor e orientatori nella scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 202526.
Tutor e orientatori 2025/26: requisiti nomina e retribuzioni. Formazione docenti da completare entro il 28 febbraio 2026 [LO SPECIALE]Questo articolo fornisce informazioni aggiornate sui requisiti di nomina e le retribuzioni per tutor e orientatori nelle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 202526.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Docenti tutor e orientatori: la Uil Scuola sollecita il Ministero sul decreto di riparto delle risorse; Risorse per tutor e orientatori: le scuole non possono più attendere; Che fine hanno fatto le risorse per tutor e orientatori?; Docenti tutor e orientatori, UIL Scuola sollecita il decreto di riparto: le scuole attendono i fondi per l'anno scolastico 2025/2026 mentre i dirigenti operano senza certezze.
Docenti tutor e orientatori, UIL Scuola sollecita il decreto di riparto: le scuole attendono i fondi per l’anno scolastico 2025/2026 mentre i dirigenti operano senza certezzeLa UIL Scuola ha inviato una lettera formale ai capi dipartimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito per richiedere l'emanazione urgente del decreto di riparto delle risorse destinate ai doce ... orizzontescuola.it
OrientaMenti: così con i percorsi Indire vengono formati tutor e docenti orientatoriOrientaMenti è un progetto Finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: ... ildenaro.it
UnitusDistu. HUNTR/X · Golden (Instrumental). Due giorni con il DISTU. Dal complesso di San Carlo ai laboratori di Riello, passando per la sede di Santa Maria in Gradi: abbiamo incontrato docenti, tutor e future matricole, visitato biblioteche e aule, immagin facebook