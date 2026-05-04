Addio sole sul Friuli arrivano le piogge atlantiche Ombrelli aperti tra martedì e mercoledì

Dopo giorni di tempo soleggiato, il cielo sulla regione si sta nuovamente coprendo a causa di un fronte atlantico in avvicinamento. Tra martedì e mercoledì sono previste piogge diffuse e un calo delle temperature, con nuvole che prenderanno il sopravvento sul sole. La depressione proveniente dall'Atlantico si sta dirigendo verso il Mediterraneo, interessando anche il Nord Italia e il Friuli Venezia Giulia.

L'anticiclone che ha garantito tempo stabile negli ultimi giorni sta ufficialmente perdendo colpi. Un'ampia depressione di origine atlantica è pronta a tuffarsi nel Mediterraneo, puntando dritta verso il Nord Italia e il Friuli Venezia Giulia. La tregua soleggiata finisce qui, come annunciato dal.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Meteo, sole e caldo fino a domenica: poi arrivano le piogge? Cosa sapere Sole e temperature fino a 29°C in Italia sabato 25 e domenica 26 aprile. Ponte di Maggio: scontro tra piogge atlantiche e caldo africanoLe configurazioni atmosferiche previste per il prossimo ponte del 1° maggio delineano uno scenario meteorologico complesso, caratterizzato da una... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: TG5: Il terremoto del Friuli del 1976 Video; Sole addio, dopo il 1 maggio torna la pioggia: quando e dove, le previsioni meteo; Allerta Meteo, addio al sole: inizia lunga fase di forte maltempo con lo scirocco. Piogge torrenziali, sabbia del Sahara e il raro fenomeno della neve gialla; Trovati 19.000 risultati per mediaset pagina 7 di 864. Allerta Meteo, addio al sole: inizia lunga fase di forte maltempo con lo scirocco. Piogge torrenziali, sabbia del Sahara e il raro fenomeno della neve gialla x.com Allerta Meteo, addio al sole: inizia lunga fase di forte maltempo con lo scirocco. Piogge torrenziali, sabbia del Sahara e il raro fenomeno della neve gialla - facebook.com facebook