Addio al re dei bomboloni Si è spento Miro Mancini una vita in pasticceria

Forlimpopoli si stringe in lutto per la scomparsa di Miro Mancini, noto pasticcere che ha dedicato decenni alla creazione di bomboloni e dolci tradizionali. Mancini, che aveva 94 anni, era considerato una figura di riferimento nel settore della pasticceria locale. La sua morte è stata comunicata ieri, segnando la fine di una lunga carriera nel mondo dei dolci. La comunità ricorda con affetto il suo contributo.

Forlimpopoli piange la scomparsa di Miro Mancini, il maestro pasticcere che per decenni ha addolcito la vita di intere generazioni, venuto a mancare ieri all’età di 94 anni. La sua è stata una vita dedicata all’arte bianca, iniziata nel cuore di un’epoca lontana, sul finire della seconda guerra mondiale. A soli 12 anni, Miro sfidava il freddo delle due di mattina in bicicletta per andare a imparare un mestiere in un tempo in cui tutto era raro: il cacao non si trovava, lo zucchero era razionato e le uova valevano quanto l’oro. Erano gli anni in cui il gelato si conservava ancora nelle mastelle di sughero con ghiaccio e sale. Dopo aver appreso i segreti della pasticceria fine a Forlì, a 25 anni scelse Forlimpopoli come sua terra d’adozione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio al re dei bomboloni. Si è spento Miro Mancini, una vita in pasticceria Notizie correlate Leggi anche: Addio Vanni, ’uomo orchestra’. Una vita per la musica, si è spento il ’ribelle’ Landi Si è spento a 66 anni dopo una vita nell’Arma. Oggi l’ultimo saluto al brigadiere capo VirdòLutto nell’Arma e nell’intera comunità di Castelnovo Monti per la morte del brigadiere capo Giuseppe Virdò a soli 66 anni.