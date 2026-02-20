Si è spento a 66 anni dopo una vita nell’Arma Oggi l’ultimo saluto al brigadiere capo Virdò

Il brigadiere capo Giuseppe Virdò, morto a 66 anni, ha perso la vita a causa di una malattia che lo aveva colpito da tempo. Virdò, che aveva dedicato oltre 40 anni alla divisa, è stato un punto di riferimento per la comunità di Castelnovo Monti. Oggi si svolge il suo funerale, con tanti colleghi e cittadini che si sono radunati per salutarlo. La gente ricorda la sua dedizione e il suo impegno quotidiano sul territorio. La cerimonia si tiene nella chiesa del paese, alla presenza di amici e familiari.

Lutto nell’Arma e nell’intera comunità di Castelnovo Monti per la morte del brigadiere capo Giuseppe Virdò a soli 66 anni. A dare la dolorosa notizia della sua scomparsa la moglie Roberta, il figlio Leonardo, il fratello Francesco. Ieri sera molti amici si sono uniti ai familiari partecipando, nella chiesa della Pieve di Castelnovo Monti, alla recita del santo rosario di suffragio. Per volere della famiglia niente fiori ma eventuali offerte ad associazioni benefiche locali. Il brigadiere capo Giuseppe Virdò, in pensione da qualche anno molto conosciuto e stimato a Castelnovo e in tutta la montagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

