Si è spento a 66 anni dopo una vita nell’Arma Oggi l’ultimo saluto al brigadiere capo Virdò

Lutto nell’Arma e nell’intera comunità di Castelnovo Monti per la morte del brigadiere capo Giuseppe Virdò a soli 66 anni. A dare la dolorosa notizia della sua scomparsa la moglie Roberta, il figlio Leonardo, il fratello Francesco. Ieri sera molti amici si sono uniti ai familiari partecipando, nella chiesa della Pieve di Castelnovo Monti, alla recita del santo rosario di suffragio. Per volere della famiglia niente fiori ma eventuali offerte ad associazioni benefiche locali. Il brigadiere capo Giuseppe Virdò, in pensione da qualche anno molto conosciuto e stimato a Castelnovo e in tutta la montagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

