Addio Vanni ’uomo orchestra’ Una vita per la musica si è spento il ’ribelle’ Landi

Vanni Landi, conosciuto come ’uomo orchestra’ per la sua passione e talento musicale, è morto giovedì pomeriggio all’ospedale Morgagni Pierantoni, dove era ricoverato da dieci giorni. La sua morte è stata causata da complicanze legate a una malattia improvvisa. Landi, 65 anni, aveva dedicato tutta la vita alla musica, esibendosi in locali e piazze con strumenti di ogni genere. La sua scomparsa ha colpito amici e colleghi, che lo ricordano con affetto.

Ha chiuso gli occhi per l'ultima volta giovedì alle 13.30 all'ospedale Morgagni Pierantoni, dov'era ricoverato da dieci giorni. Vanni Landi, da molti conosciuto come 'Vanni Scopa', soprannome che lo ha accompagnato fin dalla giovinezza per quei suoi capelli giallo-rossicci che si alzavano a mo' di spazzola', non è stato solo un cantante e un musicista, ma molto di più. Nato nel dicembre 1950, figlio di Romolo, primo deputato forlivese del Pci eletto nel 1946 all'Assemblea Costituente, fin da bambino è insofferente alle rigide regole della famiglia. Impara da solo a suonare la chitarra e questo gli cambia la vita, perché diventa il suo riscatto e lo libera mentalmente ed emotivamente.