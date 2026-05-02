I Cesaroni – Il Ritorno da lunedì un solo episodio a settimana

(Adnkronos) – Cambio di programmazione per 'I Cesaroni – Il Ritorno', la serie diretta e interpretata da Claudio Amendola. A partire da lunedì 4 maggio, la serie co-prodotta da RTI-Publispei andrà in onda su Canale 5 con un episodio a settimana, accompagnando così il pubblico per più settimane. Una scelta editoriale pensata per valorizzare al massimo una delle serie più amate dai telespettatori. Dopo le prime serate, I Cesaroni – Il Ritorno ha mostrato una forte capacità di coinvolgere anche il pubblico più giovane, registrando il 33% di share media nella fascia 15-34 anni, che sale al 36% nella fascia 25-34 anni. Risultati che confermano la contemporaneità del racconto e la sua capacità di parlare a tutte le generazioni.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026. Ritorno vincente per I Cesaroni (22.6%), solo il 16.2% per La Buona StellaNella serata di ieri, lunedì 13 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: I Cesaroni - Il ritorno, la terza puntata in streaming; I Cesaroni - Il ritorno, trama della terza puntata su Canale 5: arriva la telefonata di Eva!; I Cesaroni - Il ritorno: nella terza puntata Giulio dà il suo addio al fratello Cesare. Ed è devastante, perché è l'addio (vero) di Claudio Amendola ad Antonello Fassari; Adriano si innamora e Rovazzi corre in suo aiuto.

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I Cesaroni – Il ritorno: trama, cast e personaggiPentole e bicchieri sono lì da ieri questi i versi iniziali di una famosissima sigla di un'amatissima serie che finalmente torna sul piccolo schermo. I Cesaroni - Il ritorno arriva in prima serata ... sorrisi.com

Amendola ha commentato le parole dell'ex attrice dei Cesaroni, Micol Olivieri, e ha svelato anche alcuni retroscena sulle tanto discusse 'grandi assenze' di alcuni personaggi importantissimi nel revival della serie: trovate l'articolo con le sue parole nel link al pr - facebook.com facebook