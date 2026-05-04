Una giovane di 19 anni è venuta a mancare, e la notizia ha attirato numerosi giovani nel luogo dell’evento. La folla si è radunata per rendere omaggio, mentre il parroco ha pronunciato un messaggio rivolto ai presenti, parlando di valori e di modelli di vita che, secondo lui, risultano spesso falsi. Sul fronte tecnologico, si riflette su come essa possa contribuire a rafforzare sentimenti di isolamento tra i giovani.

? Cosa scoprirai Come può la tecnologia alimentare questo senso di isolamento sociale?. Perché il parroco ha parlato di modelli di vita falsi?. Quali sono le cause del senso di inadeguatezza nei giovani?. Come può la famiglia proteggere la fragilità dei ragazzi oggi?.? In Breve Zia del giovane ha ricordato la gentilezza del nipote durante la cerimonia.. Padre Davide Di Mare ha parlato della fragilità umana alla Pizzuta.. Il feretro è stato accompagnato da uno scooter tra i vicoli.. Il decesso è avvenuto nella propria abitazione lo scorso 28 aprile.. La chiesa di Sant’Antonio alla Pizzuta ha ospitato questa mattina i funerali per il diciannovenne trovato senza vita nella propria abitazione lo scorso 28 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al 19enne: folla di giovani e il messaggio del parroco

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