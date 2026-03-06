folla al funerale di jacopo camagni addio al fumettista gentile tra musica e ricordi

Al funerale di Jacopo Camagni, svoltosi oggi al Cassero LGBTQIA+ di Bologna, si sono radunate centinaia di persone. La cerimonia ha raccolto amici, familiari e conoscenti, tutti uniti nel ricordare il fumettista scomparso. La presenza di molti è stata testimoniata dai numerosi partecipanti che hanno condiviso ricordi e momenti di affetto. La sala era piena di volti riconoscibili e di sguardi rivolti verso il feretro.

Bologna, 6 marzo 2026 – Jacopo Camagni ha avuto una vita sociale così piena attraverso le epoche della sua vita, che al suo funerale al Cassero LGBTQIA+, oggi 6 marzo, si sono ritrovate centinaia di persone che non sapevano di avere un grado di separazione così speciale l’una dall’altra. Quell’anello che riuniva e creava una rete era proprio lui, mancato domenica scorsa a 48 anni, dopo complicazioni dovute a un intervento al cuore. La cerimonia al Cassero. E così, in via Don Minzoni 18, alle 14,30, davanti al feretro di Jacopo Camagni, si è svolta quella cerimonia laica che racconta bene della famiglia scelta dall’illustratore bolognese, quella comunità che la sua vera famiglia, la madre Barbara e il padre Alberto così innamorati di questo figlio, conoscevano tanto bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

