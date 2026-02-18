Punto di riferimento per generazioni di giovani | addio a don Bruno Bertelli storico parroco del forlivese

Don Bruno Bertelli, noto parroco forlivese, è morto martedì sera a 80 anni. La causa è un malore improvviso che lo ha colpito durante una passeggiata nel centro di Civitella di Romagna, suo paese natale. Per decenni ha guidato numerose comunità locali, diventando punto di riferimento per generazioni di giovani e adulti. La sua presenza si faceva sentire in ogni evento e iniziativa parrocchiale. La notizia ha suscitato grande commozione tra i fedeli e i colleghi sacerdoti. La salma sarà esposta domani nella chiesa di Civitella.

Don Bruno, ordinato sacerdote a Forlimpopoli nel 1968, nel 1975 fu nominato parroco di Grisignano e, dal 1998, di San Martino in Strada Un nuovo lutto colpisce la Diocesi di Forlì-Bertinoro. Nella serata di martedì è morto don Bruno Bertelli, nato nel 1943 a Civitella di Romagna e storico parroco di diverse parrocchie del forlivese. Giovedì sera, alle 20, a Grisignano si terrà la veglia funebre con la recita del Rosario. La messa esequiale di venerdì alle 14.30 nella chiesa di San Martino in Strada sarà presieduta dal vescovo Livio Corazza. Una messa di suffragio sarà celebrata mercoledì 25 alle 20.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Addio a don Salvatore Pratelli. Storico parroco di San Giovanni Addio allo storico carrozziere Antonio Testa: è stato il riferimento per generazioni di foggianiSe ne va Antonio Testa, il carrozziere storico di Foggia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il cordoglio della FIS per la scomparsa di Charmaine Hooper, punto di riferimento del movimento paralimpico internazionale; Ecco la nuova Casa della Comunità di Sasso Marconi , punto di riferimento sociosanitario per il territorio; Nasce Cla Insubria, il Centro linguistico di Ateneo punto di riferimento per lingue e certificazioni; Alla W&H un nuovo punto di riferimento per i sistemi flessografici. I professionisti di Brili Servizi Immobiliari: un punto di riferimento nel Nord SardegnaI professionisti di Brili Servizi Immobiliari: un punto di riferimento nel Nord Sardegna. Info aziende - L'Unione Sarda.it ... unionesarda.it Sudorazione eccessiva. La SIDeMaST contro il sommerso dell’iperidrosi: dermatologi punto di riferimento per i pazientiLa prevalenza della patologia è sottostimata per la reticenza dei pazienti che fino ad oggi non avevano punti di riferimento, né risposte terapeutiche efficaci. La SIDeMaST si è resa promotrice di una ... quotidianosanita.it Una mattinata speciale il 30 gennaio. Le classi terze della Spallanzani in occasione della Giornata della Memoria insieme a tre classi del liceo Bruno Franchetti per un percorso comune sulle pietre d’inciampo guidato da Stefania Bertelli e per conoscere da vi facebook