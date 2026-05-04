Addio ad Alberto Davoli | scompare la voce storica della radio

È scomparso Alberto Davoli, celebre voce che ha accompagnato molte trasmissioni radiofoniche. La sua capacità di gestire la diretta con appena dieci secondi di preavviso ha attirato l’attenzione di colleghi e ascoltatori. Condivideva il microfono e la vita con una collega a lungo collaboratrice, con cui aveva instaurato un rapporto professionale e personale stretto. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo radiofonico.

? Cosa scoprirai Come faceva a gestire la diretta con soli dieci secondi di preavviso?. Chi era la collega che condivideva con lui il microfono e la vita?. Quali erano le abitudini quotidiane che Alberto risolveva per la sua partner?. Come cambierà il palinsesto di Radio Monte Carlo dopo questa scomparsa?.? In Breve Carriera iniziata nel 1982 a Radio Venere 80 e proseguita in Reteotto Network nel 1988.. Collaborazioni con Guglielmo Zucconi e don Antonio Mazzi presso il Circuito Marconi.. Ingresso in R101 nel 2005 e conduzione del programma Happy Together con Isabella Eleodori.. Esequie svoltese il 2 maggio a Varese presso la città natale del conduttore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio ad Alberto Davoli: scompare la voce storica della radio Notizie correlate Addio ad Alberto Davoli: scompare la storica voce delle radio FM? Cosa sapere Lo speaker Alberto Davoli è deceduto il 30 aprile 2026 all'età di 60 anni. Addio ad Alberto Davoli, voce di Radio Monte Carlo: l'ultima diretta nel giorno di PasquettaSi è spento all'età di 60 anni lo speaker Alberto Davoli, nota voce di Radio Monte Carlo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Addio ad Alberto Davoli, voce di Radio Monte Carlo: l'ultima diretta nel giorno di Pasquetta; Addio ad Alberto Davoli, speaker di Radio Monte Carlo. Gli ascoltatori: Ci hai accompagnati con ironia e dolcezza, ci mancherai; Addio ad Alberto Davoli, la voce di Radio Monte Carlo; Addio ad Alberto Davoli, storica voce di Radio Monte Carlo. Addio ad Alberto Davoli, storica voce di Radio Monte CarloÈ morto a 60 anni il conduttore radiofonico originario di Gavirate. Grande commozione tra ascoltatori e colleghi: Mancherà la sua voce, la sua ironia e la sua dolcezza ... varesenews.it Addio ad Alberto Davoli, speaker di Radio Monte Carlo. Gli ascoltatori: «Ci hai accompagnati con ironia e dolcezza, ci mancherai»Alberto Davoli, conduttore di Radio Monte Carlo, è morto oggi, giovedì 30 aprile: aveva 60 anni. Centinaia i messaggi di cordoglio condivisi sulle pagine social dell'emittente ... corriere.it Morto Alberto Davoli, lo speaker di Radio Monte Carlo aveva 60 anni - facebook.com facebook È morto a 60 anni Alberto Davoli, storica voce di Radio Monte Carlo. La notizia, diffusa oggi, ha suscitato grande commozione tra ascoltatori e colleghi, che sui social lo ricordano per lo stile pacato, la competenza e l'entusiasmo. Nato a Gavirate nel 1965, x.com