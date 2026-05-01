Addio ad Alberto Davoli voce di Radio Monte Carlo | l' ultima diretta nel giorno di Pasquetta

Lunedì di Pasquetta, Radio Monte Carlo ha trasmesso l'ultima diretta di Alberto Davoli, noto speaker e voce storica della stazione. Davoli si è spento all'età di 60 anni. È considerato uno dei pionieri nel settore radiofonico. La sua morte è stata annunciata dai colleghi e dalla direzione della radio. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un segno nel panorama radiophonico.

Si è spento all'età di 60 anni lo speaker Alberto Davoli, nota voce di Radio Monte Carlo. Un uomo considerato come uno dei pionieri del settore. Nato a Gavirate nel 1965, la sua carriera radiofonica cominciò presto, nel 1982, a Radio Venere 80 (Varese). Da lì poi proseguì, permettendogli di accumulare molta esperienza. Nel 1988 divenne la voce di Reteotto Network, prima syndication italiana a trasmettere via satellite. Si occupò di programmazione musicale, ma ricoprì anche il ruolo di coordinatore artistico. Nel 1996 si spostò poi a Milano, entrando nel Circuito Marconi, collaborando con personaggi illustri sia nel mondo della politica che del giornalismo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio ad Alberto Davoli, voce di Radio Monte Carlo: l'ultima diretta nel giorno di Pasquetta Notizie correlate Morto Alberto Davoli voce di Radio Monte Carlo ed ex di R101, aveva 60 anni: ultima diretta a PasquettaIl mondo della radio è in lutto, è morto Alberto Davoli, storico speaker e attuale voce di Radio Monte Carlo. Addio ad Alberto Davoli di Radio Monte Carlo: aveva solo 60 anni, la malattia l’ha portato viaGiovedì 30 aprile 2026 è morto Alberto Davoli, uno dei conduttori più amati di Radio Monte Carlo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Addio ad Alberto Davoli, speaker di Radio Monte Carlo. Gli ascoltatori: Ci hai accompagnati con ironia e dolcezza, ci mancherai; Radio Monte Carlo, addio al celebre speaker Alberto Davoli. Gli ascoltatori: Ci mancherà la tua allegria; Alberto Davoli morto, addio alla voce di Radio Monte Carlo; Alberto Davoli è morto, addio alla storica voce di Radio Monte Carlo e R101. Addio ad Alberto Davoli, speaker di Radio Monte Carlo. Gli ascoltatori: «Ci hai accompagnati con ironia e dolcezza, ci mancherai»Alberto Davoli, conduttore di Radio Monte Carlo, è morto oggi, giovedì 30 aprile: aveva 60 anni. Centinaia i messaggi di cordoglio condivisi sulle pagine social dell'emittente ... corriere.it È morto a 60 anni Alberto Davoli, speaker di Radio Monte Carlo. L’addio dei suoi ascoltatori: La tua voce mi ha accompagnata in tanti momenti della mia vitaÈ morto a 60 anni Alberto Davoli, storica voce di Radio Monte Carlo. Gli ascoltatori lo ricordano con affetto. ilfattoquotidiano.it È morto a 60 anni Alberto Davoli, storica voce di Radio Monte Carlo. Gli ascoltatori lo ricordano con affetto. - facebook.com facebook È morto a 60 anni Alberto Davoli, storica voce di Radio Monte Carlo. La notizia, diffusa oggi, ha suscitato grande commozione tra ascoltatori e colleghi, che sui social lo ricordano per lo stile pacato, la competenza e l'entusiasmo. Nato a Gavirate nel 1965, x.com