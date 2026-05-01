Addio ad Alberto Davoli | scompare la storica voce delle radio FM

Il 30 aprile 2026 è morto Alberto Davoli, noto speaker radiofonico di 60 anni. Ha condotto programmi su emittenti nazionali come R101 e Radio Monte Carlo. La sua voce ha accompagnato gli ascoltatori nel corso degli anni, diventando un volto riconoscibile nel panorama radiofonico italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore della comunicazione.

? Cosa sapere Lo speaker Alberto Davoli è deceduto il 30 aprile 2026 all'età di 60 anni.. Il professionista ha guidato programmi su emittenti nazionali come R101 e Radio Monte Carlo.. Il 30 aprile 2026, lo speaker Alberto Davoli è deceduto all’età di 60 anni a causa di una malattia, lasciando un vuoto profondo nel della comunicazione radiofonica nazionale. La scomparsa del professionista, avvenuta giovedì, arriva dopo la sua ultima trasmissione effettuata nel giorno di Pasquetta, segnando la fine di un percorso iniziato oltre quarant'anni fa tra le frequenze di Varese e i grandi circuiti milanesi. Dalle frequenze di Gavirate al successo nazionale nelle emittenti FM.🔗 Leggi su Ameve.eu

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