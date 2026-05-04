Addio a Piero Ciaramella | Albinia piange l’ex portiere scomparso

La comunità di Albinia piange la scomparsa di Piero Ciaramella, ex portiere noto nel territorio. La famiglia ha richiesto che i tributi floreali siano consegnati senza simboli religiosi, preferendo un omaggio semplice e rispettoso. Ciaramella aveva affrontato con determinazione una lunga malattia, dimostrando una forte volontà nel corso del suo percorso. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, parenti e tifosi che lo avevano conosciuto.

? Cosa scoprirai Come ha affrontato la lunga malattia con tanta forza interiore?. Quale particolare richiesta ha avanzato la famiglia per i tributi floreali?. Dove si svolgeranno le esequie religiose per l'ex portiere?. Perché la sua scomparsa sta colpendo così tanto tutta la comunità?.? In Breve Esequie religiose lunedì 4 maggio ore 15:30 presso chiesa Maria Santissima delle Grazie.. Corpo depositato presso l'obitorio dell'ospedale di Orbetello.. Offerte floreali richieste alla Misericordia di Albinia in memoria del defunto.. Ciaramella lavorava come portiere d'albergo presso strutture ricettive della zona di Orbetello.. La comunità di Albinia piange la scomparsa di Piero Ciaramella, avvenuta domenica 3 maggio nella sua abitazione all’età di 58 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Piero Ciaramella: Albinia piange l’ex portiere scomparso Notizie correlate Viadana piange Barna: scomparso improvvisamente a 45 anni? Cosa scoprirai Cosa è successo esattamente nel parcheggio prima del malore? Come sono intervenuti i medici durante i tentativi di rianimazione? Chi... Sacile piange Daniele Gottardo: l’ultimo saluto a un giovane scomparsoSacile si prepara a dare l’ultimo saluto a Daniele Gottardo, scomparso prematuramente il 4 aprile scorso per un arresto cardiaco all’età di 41 anni.