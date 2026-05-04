Addio a Eugenio Ciancimino | per vent' anni guida dell' Agi Campania

Eugenio Ciancimino, noto per aver guidato l'agenzia di stampa in Campania per vent'anni, è deceduto nella notte a 89 anni. La sua morte è stata comunicata ufficialmente, suscitando cordoglio tra i colleghi del settore giornalistico sia nella regione campana che in quella siciliana. La notizia ha fatto il giro dei media locali e nazionali, lasciando un vuoto tra chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui.

AGI - Il mondo del giornalismo campano e siciliano piange la scomparsa di Eugenio Ciancimino, morto la notte scorsa a 89 anni. Con lui se ne va non solo un cronista di razza, ma un uomo di cultura, capace di attraversare i decenni della Prima e della Seconda Repubblica con l'eleganza di chi sa osservare il potere senza mai farsi ammaliare. Originario di Belmonte Mezzagno, nel palermitano, Ciancimino aveva mosso i primi passi nel giornalismo d'assalto della Palermo degli anni Sessanta. Dopo una parentesi come capo ufficio stampa della compagnia aerea Ati, la svolta professionale arrivò nel 1972, quando assunse la guida dell' agenzia AGI in Campania.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Addio a Eugenio Ciancimino: per vent'anni guida dell'Agi Campania Notizie correlate E’ morto il giornalista Eugenio CianciminoTempo di lettura: < 1 minutoE’ morto la notte scorsa a Salerno il giornalista Eugenio Ciancimino. Lutto a Salerno per la scomparsa di Eugenio Ciancimino, il giornalista gentiluomoLutto nel giornalismo salernitano per la scomparsa di Eugenio Ciancimino, 89 anni, molto stimato in città ma anche sul territorio regionale. Contenuti e approfondimenti Lutto nel giornalismo: addio ad Eugenio Ciancimino responsabile dell’Agi in CampaniaStampaIl giornalismo campano piange la scomparsa di Eugenio Ciancimino, che a dicembre avrebbe spento 90 candeline. Così lo ricorda Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Camp ... salernonotizie.it Giornalisti, morto Ciancimino: è stato capo Agi in Campania, colonna portante dell’Emeroteca TucciE' morto a 89 anni a Salerno Eugenio Ciancimino, cronista che aveva iniziato la sua carriera a Palermo, sua città natale, dopo una laurea giurisprudenza, e che dal maggio 1972 era approdato alla redaz ... napoli.repubblica.it