L'avvocato Giovanni Falci ricorda che nel caso Tortora conosceva Enzo, ma non discutevano mai del processo. Il caso Tortora è stato uno dei primi a ricevere grande attenzione mediatica in Italia, anche se fin dall’inizio si sapeva che l'imputato era innocente. La vicenda ha attirato l’interesse pubblico e ha coinvolto numerosi mezzi di comunicazione.

«Il caso Tortora è stato uno dei primi processi mediatici della storia giudiziaria italiana anche se dal primo momento si era capito che era innocente, innocente per definizione direi. La storia che gli avevano costruito addosso era impossibile». Giovanni falci, penalista di Salerno, era un giovane avvocato quando partecipò al processo Tortora. Difendeva Nino Parlati di Nocera Inferiore, che ebbe un risarcimento per ingiusta detenzione di sessanta milioni di lire, e Giovanni Procida di Salerno. Lei ha conosciuto Enzo Tortora? «Sì. Lui non aveva rapporti con tutti quelli del processo. Ci conoscemmo perché fumavamo insieme una sigaretta all’esterno dell’aula bunker, vicino al muro di cinta del carcere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Caso Tortora, l'avvocato Giovanni Falci: «Ho conosciuto l'uomo Enzo, non parlavamo mai del processo»

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