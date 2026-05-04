Addio a Diego Marmo | il PM che ammise l’errore sul caso Tortora

Un pubblico ministero che aveva dichiarato di aver commesso un errore nel caso Tortora ha cambiato atteggiamento dopo il processo. In un'intervista, ha ammesso le sue responsabilità e ha parlato di come l'esperienza abbia influito sulla sua carriera. La sua presa di posizione è arrivata solo dopo aver lasciato il servizio attivo, suscitando interesse sulla tempistica del pentimento. La sua vicenda ha attirato l'attenzione sull'impatto delle decisioni giudiziarie.

? Cosa scoprirai Come ha cambiato la sua posizione il magistrato dopo il processo?. Perché il pentimento di Marmo è avvenuto solo dopo il pensionamento?. Cosa spinge Rubio a cercare un contatto diretto con Meloni?. Quali rischi corre l'industria automobilistica europea per i nuovi dazi?.? In Breve Esequie di Marmo fissate per il 5 maggio alle ore 11 a Napoli.. Incontro Rubio e Meloni previsto per venerdì prossimo alle ore 11:30 a Roma.. Washington ipotizza dazi doganali del 25% sui veicoli prodotti in Europa.. Rubio incontrerà i ministri Crosetto e Tajani durante la missione in Italia.. Il magistrato Diego Marmo è deceduto domenica all’età di 88 anni, lasciando un’eredità giudiziaria segnata dal caso Enzo Tortora.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Diego Marmo: il PM che ammise l’errore sul caso Tortora Notizie correlate Addio a Diego Marmo: il pm del processo a Enzo TortoraÈ morto all’età di 88 anni il magistrato Diego Marmo, noto soprattutto per il suo ruolo nel controverso processo a carico del presentatore televisivo... Morto Diego Marmo il pm che accusò ingiustamente Enzo Tortora, chiese scusa solo nel 2014È morto all’età di 88 anni Diego Marmo, il magistrato che sostenne l’accusa nel celebre processo contro Enzo Tortora. Altri aggiornamenti Addio a Diego Marmo: il pm del processo a Enzo TortoraÈ morto all’età di 88 anni il magistrato Diego Marmo, noto soprattutto per il suo ruolo nel controverso processo a carico del presentatore televisivo Enzo Tortora. I funerali si terranno domani, marte ... napolitoday.it Morto a 88 anni Diego Marmo, pm del processo a Enzo Tortora. Nel 2014 si scusò con la famigliaIl magistrato aveva 88 anni. Rappresentò l’accusa nel procedimento contro il conduttore, imputato per associazione camorristica e traffico di droga. Sbagliai, posso solo dire che lo feci in buona fed ... msn.com