Adam Yates nuovo capitano UAE al Giro d’Italia? Mi sento in buona forma possiamo dire la nostra per la generale

Da oasport.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’assenza di un corridore chiave, Adam Yates potrebbe essere il nuovo capitano della formazione UAE Emirates XRG al prossimo Giro d’Italia 2026, in programma dal 8 al 31 maggio con partenza in Bulgaria e arrivo a Roma. Yates ha dichiarato di sentirsi in buona forma e di poter puntare alla classifica generale durante la corsa.

Con l’assenza di Joao Almeida dovrebbe diventare Adam Yates il nuovo capitano designato della UAE Emirates XRG in occasione del Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio in Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma. Lo scalatore britannico proverà a fare classifica nella Corsa Rosa dopo essersi imposto recentemente alla O Gran Camiño, anche se nelle sue due uniche precedenti apparizioni al Giro non è mai andato oltre il nono posto (2017). “ Sono piuttosto soddisfatto di come è andata la mia preparazione per il Giro. La vittoria alla O Gran Camiño è stata un buon banco di prova e ho svolto un ottimo periodo di allenamento con la squadra in Sierra Nevada, quindi penso che come gruppo siamo pronti “, dichiara il fratello gemello dell’ultimo vincitore della prima grande corsa a tappe stagionale Simon Yates.🔗 Leggi su Oasport.it

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