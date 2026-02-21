Ritiro Simon Yates parla il gemello Adam | Sta bene e si sta godendo la nuova vita

Il ritiro di Simon Yates, annunciato a inizio anno, ha suscitato molte domande. Il suo gemello Adam spiega che Simon sta bene e si sta godendo la nuova vita lontano dalle corse. Adam ha parlato di una decisione personale presa dopo un periodo difficile, senza entrare nei dettagli. La sua testimonianza offre un primo quadro chiaro sulla scelta di Simon, che preferisce ora mantenere il silenzio. La vicenda rimane avvolta da un alone di mistero.

Roma, 21 febbraio 2026 - Yates racconta la sua versione, ma non si tratta di Simon: del ritiro del gemello, annunciato a sorpresa a inizio anno e, dunque, formalmente a stagione nuova già avviata, parla Adam, che prova così una volta per tutte, magari aspettando che il diretto interessato rompa il silenzio, a spiegare cos'è accaduto al vincitore del Giro d'Italia 2025. Le dichiarazioni di Adam Yates. Ai microfoni di CyclingNews, il corridore della UAE Team Emirates-XRG, attualmente impegnato all' UAE Tour 2026 nelle vesti di gregario di lusso di Isaac Del Toro (vincitore oggi della tappa decisiva), ha parlato del suo gemello, con il quale ha condiviso tutta la carriera fino al brusco stop del mese scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

