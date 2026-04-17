O Gran Camiño 2026 Adam Yates | Sapevo di star bene ma sentivo la pressione di dover fare risultato

Da oasport.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la quarta tappa di O Gran Camiño 2026, Adam Yates ha conquistato la vittoria, confermando il suo stato di forma. L’atleta ha dichiarato di aver sentito la pressione di dover ottenere un buon risultato, anche se si sentiva bene durante la corsa. La sua vittoria ha rappresentato il ventesimo risultato stagionale per la squadra UAE Team Emirates XRG.

Era il più atteso ed ha mantenuto le promesse della Adam Yates  firma il successo nella quarta tappa di  O Gran Camiño 2026  e regala così la vittoria numero venti della stagione alla UAE Team  Emirates XRG. L’inglese, al successo numero trentadue della sua carriera, conquista anche il primato in classifica generale e domani partirà davanti a tutti nel duello per il successo finale. Il commento dell’ottimo risultato ottenuto: “ È stata una gran bella giornata. È stata una tappa dura, con tanta salita e strade molto tecniche. La squadra ha fatto un gran lavoro e io sono riuscito a finalizzarlo. L’ultima salita era davvero dura e quando le pendenze sono così non senti neanche il movimento dell’aria, quindi ho avvertito molto il caldo.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - O Gran Camiño 2026, Adam Yates: “Sapevo di star bene, ma sentivo la pressione di dover fare risultato”

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