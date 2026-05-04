Ad Avellino possibile un Modena inedito
Ad Avellino si pensa a un possibile Modena diverso dal solito. Prima di giocare il preliminare playoff, già ottenuto, la squadra emiliana si prepara a ospitare la Juve Stabia al Braglia martedì 12 maggio alle 18. La partita rappresenta un nuovo appuntamento per il campionato, senza influenze di altri eventi recenti, e si svolgerà in una cornice di pubblico limitato.
Un passo alla volta. Nel senso che prima del preliminare playoff già conquistato, con il Modena che ospiterà la Juve Stabia al Braglia martedì 12 maggio (alle 18.30 o le 21, l’orario verrà stabilito la prossima settimana) col vantaggio non indifferente, grazie al sesto posto, di avere due risultati su tre a disposizione, ci sarà da chiudere la regular season venerdì prossimo sul campo dell’ Avellino, dove i gialloblu torneranno a giocare dopo quasi undici anni. Una gara importante soprattutto per gli irpini, che in caso di vittoria potrebbero ancora coltivare una chanche per arpionare l’ottavo posto, ultimo utile per i playoff, con un orecchio anche ai risultati delle dirette avversarie, Cesena e Mantova su tutte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Avellino, Alaia (PD): “Pizza è il sindaco che serve ad Avellino”Avellino – “La campagna elettorale per le amministrative nella città di Avellino è appena iniziata.
Futuro Nazionale, ad Avellino nasce il Comitato “Avellino 160”: "Radici locali per una sfida nazionale"Il movimento fondato da Vannacci prepara il terreno verso le Politiche 2027: tra autonomia, identità e partecipazione dal basso Il riferimento...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Ad Avellino possibile un Modena inedito; Ad Avellino serve un’impresa per sperare ancora nella salvezza; A testa alta: Juvi sconfitta ad Avellino, Bechi saluta dopo una stagione storica; Poste Italiane, da sabato 2 maggio ad Avellino e provincia il pagamento delle pensioni.
Ad Avellino possibile un Modena ineditoCanarini senza l’obbligo del risultato: un’occasione per Sersanti, bisognoso di minutaggio, ma anche per chi ha avuto meno spazio ... msn.com
La Sala: ad Avellino serve un progetto credibile per guardare con fiducia al futuroAVELLINO- La città di Avellino ha bisogno di una stagione di cambiamento e di rilancio, che si può realizzare soltanto con la passione civile, la conoscenza del territorio, la competenza. Serve un pr ... irpinianews.it
Il vicepresidente nazionale M5s punta ad archiviare la stagione politica targata Festa e Nargi: "Queste sono pagine di storia che vanno cancellate da Avellino”. E sulla possibile corsa per il secondo mandato di Buonopane: "Mi auguro che il fronte progressista - facebook.com facebook