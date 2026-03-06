Futuro Nazionale ad Avellino nasce il Comitato Avellino 160 | Radici locali per una sfida nazionale

Ad Avellino si è tenuta una conferenza stampa presso il Bar Noluré di via Giacomo Matteotti 32, durante la quale è stato presentato il Comitato “Avellino 160” di Futuro Nazionale. Il movimento politico, fondato dal generale Roberto Vannacci, ha annunciato la nascita del comitato locale, sottolineando il legame con le radici del territorio e l’ambizione di affrontare una sfida a livello nazionale.

Il movimento fondato da Vannacci prepara il terreno verso le Politiche 2027: tra autonomia, identità e partecipazione dal basso Il riferimento numerico nel nome — "Avellino 160" — rimanda al codice identificativo del collegio elettorale provinciale, a sottolineare, fin dalla denominazione, un radicamento territoriale ben preciso. Di Capua, principale punto di riferimento campano per Futuro Nazionale, ha tracciato le coordinate politiche del movimento con piglio diretto e senza giri di parole: «Siamo la vera novità nel panorama nazionale: un partito che nasce dal generale Vannacci, che detta le regole di una politica che parte dal basso, ma puntando molto in alto». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Ad Avellino la Giornata Nazionale Antiracket 2026: una sfida che continua Ad Avellino nasce "Il Cantiere Creativo": un percorso formativo per giovani tra radici territoriali e nuove competenze"Il Cantiere Creativo" nasce da un'idea della Diocesi di Avellino e della Caritas diocesana di Avellino con il supporto dei ragazzi del Progetto... Una selezione di notizie su Futuro Nazionale. Temi più discussi: Futuro Nazionale Avellino, venerdì 6 la presentazione del comitato costituente; GLI UOMINI DI VANNACCI IN CAMPANIA. ECCO CHI HA GIA’ ADERITO A FUTURO NAZIONALE; Futuro Nazionale: nasce il primo Comitato Costituente territoriale ispirato a Vannacci; Futuro Nazionale entra a palazzo, ecco la squadra: Il centrodestra farà i conti con noi. FUTURO NAZIONALE FG FUTURO NAZIONALE, Sasso: Nuove adesioni in Puglia. Militanti storici ed amministratori della Lega passano con VannacciFuturo Nazionale è il partito della destra vera, a difesa di valori non negoziabili ai quali altri hanno rinunciato ... statoquotidiano.it Futuro Nazionale scende in piazza a NapoliI responsabili dei comitato costituenti di Futuro Nazionale Napoli 124 e 125 on.Bruno Esposito e Armando Romano, insieme al consigliere della V Municipalità ... napolivillage.com FUTURO NAZIONALE, Sasso: "Nuove adesioni in Puglia. Militanti storici ed amministratori della Lega passano con Vannacci. Siamo il partito della destra vera" Ecco chi ha cambiato casacca - facebook.com facebook Meno destra omeopatica, più destra vera: Futuro Nazionale è l’idea che diventa azione. #avantitutta x.com