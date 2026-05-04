Ad Arezzo si è sfiorato il miracolo ma non quello che speravano i fedeli

Ad Arezzo, oggi nel primo pomeriggio, durante un rito funebre nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano, si è verificato un episodio insolito. Alle 15:00 circa, alcuni partecipanti hanno assistito a una scena che ha attirato l'attenzione e che è stata descritta come più movimentata dell'omelia. La situazione ha coinvolto diverse persone e ha interrotto momentaneamente la cerimonia religiosa.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:00, durante un rito funebre presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano, si è consumata una scena che molti presenti definiscono “più movimentata dell’omelia”. Secondo le testimonianze, un’amica della figlia della defunta – posizionata con discrezione accanto all’ingresso, quasi mimetizzata tra acquasantiere e volantini parrocchiali – assisteva alla funzione in compagnia del suo border collie, descritto unanimemente come “più composto di almeno metà dei presenti”. Il cane, riferiscono alcuni, non avrebbe abbaiato, ululato o espresso opinioni teologiche durante la celebrazione. Anzi, pare abbia mantenuto un comportamento esemplare, limitandosi a osservare il rito con quello sguardo tipico di chi, probabilmente, avrebbe retto meglio anche la gestione della situazione.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ad Arezzo si è sfiorato il miracolo, ma non quello che speravano i fedeli Notizie correlate San Gennaro, si rinnova il primo miracolo: il sangue si è sciolto tra la gioia dei fedeliIl sangue del Patrono si è sciolto nel Duomo davanti ai fedeli: Napoli esulta per il primo prodigio del 2026, segno di speranza e protezione. Leggi anche: O che si vota o si fa finta: ad Arezzo Macrì spinge per il SÌ e tira le orecchie a tutti Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Arezzo, cuore e destino: quel sogno da 83 punti sfiorato… e un futuro che fa paura!; Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione; Torres ai playout, beffa atroce. Sconfitta 3-1 ad Arezzo e la Samb vince il derby a Pesaro con due gol in pieno recupero; Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione. Fiab critica la mobilità di Arezzo: "Incentiva solo il traffico". Ecco il documento per il futuro sindaco x.com Amaranto Channel. . Dall'ambiente alla partecipazione: questi i temi che il Movimento 5 Stelle porta nella coalizione Arezzo Partecipa per le elezioni amministrative - facebook.com facebook