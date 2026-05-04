Ad aprile Stellantis cresce in Italia più del mercato nazionale

Ad aprile, il settore automobilistico in Italia registra un incremento rispetto al mercato complessivo, con circa 48.800 autovetture immatricolate. La crescita riguarda anche il costruttore Stellantis, che evidenzia un aumento delle immatricolazioni rispetto ai dati nazionali. I numeri ufficiali mostrano come il comparto continui a riprendersi dopo i mesi precedenti, mantenendo un trend di crescita costante nel primo quadrimestre dell’anno.

TORINO (ITALPRESS) – Anche ad aprile, con 48.808 immatricolazioni, si conferma la tendenza positiva di Stellantis (compresa Leapmotor) nel mercato italiano dell’auto: il Gruppo che fa capo al CEO Antonio Filosa è infatti cresciuto per il quarto mese consecutivo con una percentuale a doppia cifra, +14% (+0,7% la crescita della quota a 31,4%), superando ancora una volta la crescita del mercato complessivo che è stata dell’11,58% (155.210 immatricolazioni). È quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni dello scorso mese di aprile elaborati da Dataforce. Nella classifica delle auto più vendute, le prime tre posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina, con 8576 immatricolazioni, al secondo Jeep Avenger con 4.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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