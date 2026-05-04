Ad aprile il mercato dell’auto in Italia +11,58% su base annua

A aprile 2026, in Italia sono state immatricolate 155.210 autovetture, rispetto alle 139.106 dello stesso mese dell’anno precedente. L’incremento rispetto all’aprile del 2025 è del 11,58%. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente e evidenziano una crescita nel settore automobilistico nel corso dell’ultimo mese.

ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile 2026 sono state immatricolate 155.210 autovetture a fronte delle 139.106 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 11,58%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati 480.976 a fronte di 475.733 passaggi registrati ad aprile 2025, con un aumento del 1,10%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 636.186, ha interessato per il 24,40% vetture nuove e per il 75,60% vetture usate. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Mercato auto Italia, aprile accelera. Vendite a +11,6%, ma la ripresa resta fragileIl mercato dell’auto in Italia continua a crescere, ma senza entusiasmare più di tanto. L'industria cresce a febbraio dello 0,1%, su base annua +0,5%L'indice destagionalizzato della produzione industriale italiana a febbraio 2026 aumenta dello 0,1% rispetto a gennaio dello stesso anno e dello 0,5%... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'intelligenza artificiale nei mercati finanziari italiani: l'OCSE presenta il rapporto finale; JLL Italia: 3,5 miliardi di investimenti nel primo trimestre 2026; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,5% appesantito da Avio, Stellantis e Fincantieri. Spread a 80 punti; Mercati in recupero ad aprile. Portafoglio Equita: cosa cambia. Mercato auto Italia aprile 2026: auto più vendute e dati immatricolazioniLe auto più vendute in Italia a aprile 2026, con immatricolazioni, quote di mercato e andamento di benzina, diesel, ibride ed elettriche. newsauto.it Il mercato auto corre: ad aprile +11,6%, le elettriche raddoppiano grazie agli incentiviLe agevolazioni continuano a produrre effetti sulle targhe, ma un contributo lo fornisce anche il canale del noleggio ... quattroruote.it Sky tg24. . Visita in Italia del segretario di Stato americano: prima in Vaticano e poi a Roma, l'agenda di Marco Rubio prevede una serie di incontri, tra cui quello con Papa Leone XIV. Obiettivo, il disgelo delle relazioni bilaterali dopo le parole di "rottura" di Don - facebook.com facebook Meloni: "Non condivido il disimpegno Usa dall'Europa. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni" x.com