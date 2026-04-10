L' industria cresce a febbraio dello 0,1% su base annua +0,5%
A febbraio 2026, la produzione industriale in Italia ha registrato un incremento dello 0,1% rispetto a gennaio e dello 0,5% su base annua. I dati mostrano una leggera crescita rispetto al mese precedente e un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’indice destagionalizzato evidenzia quindi un cambiamento moderato nella produzione industriale nel corso dell’ultimo mese e rispetto all’anno precedente.
L'indice destagionalizzato della produzione industriale italiana a febbraio 2026 aumenta dello 0,1% rispetto a gennaio dello stesso anno e dello 0,5% rispetto al febbraio 2025. Lo rende noto l' Istat. Nella media del trimestre dicembre-febbraio, il livello della produzione diminuisce dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L’Istat lancia l’allarme: i prezzi alla produzione dell’industria in calo dello 0,7% a dicembre e del 1,4% su base annuaPrezzi alla produzione dell’industria in frenata a dicembre 2025: -0,7% su base mensile e -1,4% annua.
Leggi anche: Comunicato Stampa: Experian, il BNPL cresce del +56,1% su base annua a febbraio e conquista nuove fasce di consumatori
Polska dogania UK Banki – co za wyniki! AI „poera” setki miliardów | Analizy LIVE 20.02.2026
Temi più discussi: Mercato del lavoro a Sondrio: cresce l’occupazione femminile; Agricoltura, Maschio Gaspardo cresce e si rafforza in India e Usa; Il XV Piano quinquennale: la Cina oltre la crescita; Germania, Intesa: industria in difficoltà anche prima della guerra.
L'industria cresce a febbraio dello 0,1%, su base annua +0,5%L'indice destagionalizzato della produzione industriale italiana a febbraio 2026 aumenta dello 0,1% rispetto a gennaio dello stesso anno e dello 0,5% rispetto al febbraio 2025. Nella media del ... ansa.it
>>>ANSA/L'industria torna in calo. Istat, cresce l'incertezza(di Chiara De Felice) Nuovo stop per l'industria italiana che, dopo un timido segnale di ripresa ad aprile, torna ad arretrare. Secondo gli ultimi dati Istat, a maggio 2025 la produzione industriale è ... ansa.it
Industria, Calligharis: Monfalcone cresce, non solo cantieri - facebook.com facebook
Ridurre il costo degli investimenti e rafforzare la crescita industriale è possibile, se gli incentivi sono integrati correttamente. #Iperammortamento e Contratti di Sviluppo: una strategia conforme alle regole UE. fi-group.it/contatti #Industria #Investiment x.com