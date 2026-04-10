L' industria cresce a febbraio dello 0,1% su base annua +0,5%

A febbraio 2026, la produzione industriale in Italia ha registrato un incremento dello 0,1% rispetto a gennaio e dello 0,5% su base annua. I dati mostrano una leggera crescita rispetto al mese precedente e un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’indice destagionalizzato evidenzia quindi un cambiamento moderato nella produzione industriale nel corso dell’ultimo mese e rispetto all’anno precedente.