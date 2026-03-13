Il Museo del basket italiano a Bologna aprirà le sue porte il 18 aprile nel PalaDozza. L’evento segna l’inaugurazione di uno spazio dedicato alla storia e alla cultura della pallacanestro nel paese. La data definitiva è stata annunciata il 13 marzo 2026, quando sono stati resi noti i dettagli dell’apertura ufficiale.

Bologna, 13 marzo 2026 – Il Museo del basket italiano (MubIt) verrà inaugurato il 18 aprile a Bologna, al PalaDozza. L'annuncio è stato dato oggi dal sindaco Matteo Lepore e dal presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, che hanno effettuato un sopralluogo nella struttura di piazza Azzarita. Online anche il sito dedicato a questo indirizzo. L’inaugurazione L'ingresso del MubIt Dopo anni di rallentamenti, perizie e lungaggini burocratiche, il MubIt aprirà le sue porte fra poco più di un mese con una grande festa del basket i cui dettagli verranno forniti nelle prossime settimane. Il debutto del Museo del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Museo del basket a Bologna, finalmente ci siamo. Quando apre il tempio della palla a spicchi?

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