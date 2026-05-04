Achille Polonara ha annunciato la fine della sua carriera nel basket a causa di una diagnosi di leucemia. La malattia ha portato a conseguenze fisiche e psicologiche che hanno inciso sulla sua attività sportiva. Dopo aver ricevuto la diagnosi, ha affrontato momenti difficili sia durante il percorso medico che nel tentativo di mantenere la concentrazione sul suo ruolo in campo. La sua decisione è arrivata dopo un periodo di battaglie e riflessioni personali.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato la diagnosi di leucemia la sua decisione finale?. Quali sono stati i momenti più duri vissuti fuori dal campo?. Perché Polonara ha scelto di fermarsi nonostante il tentativo di rientro?. Quale eredità sportiva lascia l'atleta dopo i successi in Europa?.? In Breve Carriera passata tra Teramo, Varese, Reggio Emilia e successi con Dinamo Sassari.. Successi internazionali con Baskonia, Fenerbahce, Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna.. Diagnosi di neoplasia nel 2023 e leucemia mieloide acuta nel 2025.. Tentativo di rientro agonistico tramite allenamenti individuali presso la sede di Sassari.. Achille Polonara annuncia il ritiro dal basket giocato tramite un messaggio personale su Instagram, chiudendo così una carriera segnata da grandi successi e battaglie affrontate fuori dai parquet.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Achille Polonara si ferma: addio al basket dopo la lotta contro la malattia

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