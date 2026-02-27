Sabato alle 20, il Centro Tecnico BM Arezzo affronta in casa la capolista del campionato. La partita si svolge presso lo stadio della squadra di casa, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. La sfida rappresenta un momento importante del torneo e attirerà l'attenzione di appassionati e tifosi.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Sabato alle 20.30 amaranto sul parquet della Mens Sana Siena. Settima giornata di ritorno del Campionato di Serie B che vede Sabato 28 Febbraio il Centro Tecnico BM Arezzo impegnato alle ore 20.30 al PalaEstra di Siena contro la capolista del campionato Note di Siena Mens Sana, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Barbarulo di Vinci (FI) e Fambrini di Lucca. Missione quasi impossibile per il quintetto di coach Fioravanti in trasferta contro la prima della classe che ha un ruolino immacolato davanti al pubblico amico fatto di 9 vittorie in altrettanti incontri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anticipo in casa della capolista per il Centro Tecnico BM Arezzo

