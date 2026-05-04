Accordo fatto con Rfi | Curno avrà un sottopasso per le auto in via Roma

È stato raggiunto un accordo tra le autorità e RFI per realizzare un sottopasso carrabile in via Roma a Curno, che si aggiunge a quello ciclopedonale già previsto. La nuova infrastruttura consentirà il passaggio delle auto e sarà situata nella stessa zona. La decisione si inserisce nel piano di interventi per migliorare la viabilità locale e facilitare il transito nel centro abitato.

Nell’ambito dei lavori per il raddoppio ferroviario: originariamente il progetto prevedeva in quel punto solamente un collegamento ciclopedonale, operazione da oltre 17 milioni “Resta l’amarezza per un progetto di raddoppio dal costo enorme che porterà pochi benefici al nostro territorio – sottolinea il sindaco Andrea Saccogna – ma grazie al ricorso presentato contro il progetto di RFI dall’Amministrazione e alla grande mobilitazione dei Curnesi, che hanno permesso di intavolare la trattativa, è stata scongiurata la chiusura totale di Via Roma, che avrebbe tagliato in due il paese. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno lottato per questo risultato storico”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Il sottopasso di via San Bernardino riapre a luglio con un senso unico. Rfi: “Imposto all’impresa il rispetto dei tempi” Leggi anche: Via Moroni a Bergamo, entro l’anno la gara per il sottopasso: Rfi, via agli espropri Contenuti di approfondimento Accordo fatto con Rfi: Curno avrà un sottopasso per le auto in via RomaNell’ambito dei lavori per il raddoppio ferroviario: originariamente il progetto prevedeva in quel punto solamente un collegamento ciclopedonale, operazione da oltre 17 milioni ... bergamonews.it Curno avrà il sottopassaggio ferroviario per il centro del paese anche per le autoScampato il pericolo di isolamento per il senso del paese. Ma avrà un solo senso di marcia, non si sa ancora quale ... bergamo.corriere.it