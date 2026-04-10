Via Moroni a Bergamo entro l’anno la gara per il sottopasso | Rfi via agli espropri

A Bergamo, nella zona di San Tomaso, è stato avviato il procedimento per la realizzazione del sottopasso su via Moroni, con l’invio degli avvisi agli interessati. La gara d’appalto sarà aperta entro l’anno, mentre sono state avviate le procedure di esproprio. Il tunnel sarà destinato esclusivamente a ciclisti e pedoni, con la realizzazione di spartitraffico e interventi per migliorare la circolazione stradale in via dei Caniana.

SAN TOMASO. Avviato il procedimento con gli avvisi. Il tunnel solo ciclopedonale, il traffico in via dei Caniana: «Previsti spartitraffico e migliorie alla circolazione». «Entro la fine dell’anno sarà indetta la gara per assegnare i lavori per il nuovo sottopasso ciclopedonale in via Moroni». La conferma ufficiale arriva direttamente da Rfi, Rete ferroviaria italiana, impegnata nel raddoppio della linea tra Bergamo e Ponte San Pietro. Nelle scorse ore, nell’ambito del progetto di soppressione del passaggio a livello e realizzazione della viabilità sostitutiva, l’azienda ha comunicato ad una settantina di soggetti l’avvio del procedimento del «vincolo preordinato all’esproprio eo asservimento delle aree». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Via Moroni a Bergamo, entro l’anno la gara per il sottopasso: Rfi, via agli espropri Leggi anche: Rfi approva il progetto del sottopasso di Summaga: farà parte della ciclovia Trieste-Venezia Leggi anche: Bergamo, a marzo il bando per il nuovo luna park: lavori al via entro fine anno Temi più discussi: Palazzo Moroni apre un giorno in più: visite guidate e appuntamenti in ortaglia; Aprica: variazioni del servizio raccolta rifiuti durante le festività pasquali; Eventi di Lunedì 6 Aprile 2026 Provincia di Bergamo; Camminata insieme agli amici a 4 zampe. Servono più cani-guida. Via Moroni a Bergamo, entro l’anno la gara per il sottopasso: Rfi, via agli espropriAvviato il procedimento con gli avvisi. Il tunnel solo ciclopedonale, il traffico in via dei Caniana: «Previsti spartitraffico e migliorie alla circolazione». ecodibergamo.it Bergamo, Via Moroni: con la rotonda il traffico torna a scorrereDopo mesi di cantieri e rallentamenti, torna alla normalità il tratto di provinciale 525, interessato dai lavori per la realizzazione della linea e-brt, il nuovo sistema di trasporto rapido con ... ecodibergamo.it Ecco i quartieri coinvolti. Chiusi anche il Centro di raccolta, gli sportelli di via Moroni e via Suardi e sospeso il servizio Ecovan - facebook.com facebook Avviato il procedimento con gli avvisi. Il tunnel solo ciclopedonale, il traffico in via dei Caniana: «Previsti spartitraffico e migliorie alla circolazione». x.com