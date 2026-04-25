Salerno lo yacht di lusso si trasforma in un relitto | rogo nel porto

Ieri sera, nel porto di Salerno, un incendio ha coinvolto uno yacht di 18 metri al Marina d'Arechi, provocando la distruzione della imbarcazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di rimozione del relitto. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Nessuna informazione è stata ancora resa nota riguardo a eventuali feriti o danni a terzi.

? Cosa sapere Incendio distrugge yacht di 18 metri al Marina d'Arechi di Salerno ieri sera.. Vigili del fuoco operano per la rimozione del relitto e accertamenti sulle cause.. Un rogo violento ha distrutto uno yacht di 18 metri al Marina d’Arechi nella serata di ieri, lasciando solo un ammasso di metallo deformato e nero tra le banchine del porto. Il disastro è scoppiato intorno alle ore 21:00. In pochi istanti, le fiamme hanno divorato l’imbarcazione di lusso, proiettando verso il cielo una colonna di fumo densissima che ha segnalato l’emergenza a tutto il quartiere e all’area portuale. Il fuoco si è propagato con una rapidità brutale anche nei vani interni dello scafo, rendendo la lotta contro l’incendio un incubo per i soccorritori impegnati sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, lo yacht di lusso si trasforma in un relitto: rogo nel porto Notizie correlate Leggi anche: Yacht distrutto da incendio al porto Marina d’Arechi di Salerno Lo choc per la morte di Nico, intrappolato nella cabina dopo la collisione con lo yacht. Sciopero al portoLivorno, 25 febbraio 2026 – “L’ennesima tragedia nel nostro scalo, basta morti sul lavoro”. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Salerno, paura al Marina di Arechi: in fiamme yacht di 18 metri, non ci sono feriti; Marina d'Arechi, a fuoco uno yacht in fiamme Conam 60 di 18 metri: cosa è successo; Incendio al Marina d'Arechi, yacht avvolta dalle fiamme: si indaga; Auto della Guardia Agroforestale avvolta dalle fiamme a Sarno: si indaga. Yacht distrutto da incendio al porto Marina d’Arechi di SalernoRogo venerdì sera al porto turistico salernitano. Distrutto uno yacht di 18 metri, cause ancora da chiarire. fanpage.it Salerno, incendio al porto turistico Marina d’Arechi: fiamme domate, evitato il peggioStampaMomenti di tensione al Marina d’Arechi, a Salerno, dove nelle scorse ore un incendio ha interessato uno yacht ormeggiato al pontile Echo. A prendere fuoco un’imbarcazione da diporto modello Cona ... salernonotizie.it La denuncia di Maria Teresa da Salerno "Traffico paralizzato. Nessun vigile a dirottare il traffico altrove. E' un vero e proprio sequestro di persona nel traffico. Alcune persone, tra l'altro, non si sentono bene e nessuno vigila!" - facebook.com facebook Santino di #CrozzaDeLuca in tutti gli uffici pubblici di Salerno #FratelliDiCrozza x.com