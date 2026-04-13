San Giovanni in Croce incidente frontale tra due auto sulla curva | muore un 73enne

Un incidente mortale si è verificato oggi a San Giovanni in Croce, lungo una curva della strada. Due veicoli si sono scontrati frontalmente dopo che una delle auto ha invaso la corsia opposta. Nell’impatto è deceduto un uomo di 73 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

San Giovanni in Croce, 13 aprile 2026 – La curva, l’auto che invade la corsia opposta e poi l’inevitabile e terribile schianto frontale. Gravissimo incidente questa mattina, intorno alle 7.30, a San Giovanni in Croce, nel cremonese: qui un’auto (Passat) si è scontrata con un’altra vettura (Toyota Yaris). Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 73enne, conducente della Passat. https:www.ilgiorno.itbresciacronacaincidente-auto-moto-serenissima-h0ellfqs Soccorsi e dinamica. Sul posto per i soccorsi, si sono precipitate due ambulanze, un’automedica e i vigili del fuoco di Cremona: ma nonostante le pratiche rianimatorie, per il 73enne non c'è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giovanni in Croce, incidente frontale tra due auto sulla curva: muore un 73enne Incidente sulla Statale 18 a Villa San Giovanni, scontro tra auto: due feritiLa strada è stata chiusa per consentire lo svolgimento dei rilievi e la rimozione dei mezzi. Leggi anche: Incidente sulla Cassia nord a Montefiascone: frontale tra due auto, feriti