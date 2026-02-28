Via Casa Bianca frontale tra due auto all' incrocio | due feriti in ospedale

Oggi pomeriggio intorno alle 14, un incidente frontale tra due auto si è verificato all'incrocio tra via Casa Bianca e via Del Bono. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per i soccorsi e i rilievi di rito. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

