Via Casa Bianca frontale tra due auto all' incrocio | due feriti in ospedale

Oggi pomeriggio intorno alle 14, un incidente frontale tra due auto si è verificato all'incrocio tra via Casa Bianca e via Del Bono. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per i soccorsi e i rilievi di rito. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Frontale fra due auto oggi pomeriggio intorno alle 14. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Casa Bianca e via Del Bono. Il bilancio è di due feriti, che hanno riportato traumi di media gravità. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi e per.