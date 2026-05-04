Accadde oggi | il 4 maggio 2021 la Roma annunciava José Mourinho

Il 4 maggio 2021, la squadra di calcio annunciava l’ingaggio di un nuovo allenatore, un ex tecnico di spicco. La notizia veniva comunicata attraverso i canali ufficiali e suscitava immediatamente reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La scelta rappresentava un cambio di rotta per il club, che cercava di rilanciare le proprie sorti sportive. Da allora, quella data è rimasta impressa nella memoria dei sostenitori.

Roma, 4 maggio 2026 – Ci sono annunci che non restano soltanto negli archivi. Diventano una data, un ricordo collettivo, una scossa. Il 4 maggio 2021 la Roma comunicava l’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa. Un colpo improvviso, arrivato poche ore dopo l’annuncio dell’addio di Paulo Fonseca a fine stagione, capace di cambiare in un istante l’umore di una piazza intera. La sua avventura giallorossa sarebbe poi diventata una storia intensa, divisiva e profondamente romanista. Il punto più alto arrivò il 25 maggio 2022, a Tirana, con la vittoria della Conference League contro il Feyenoord. Il gol di Nicolò Zaniolo consegnò alla Roma il primo trofeo europeo della sua storia e restituì alla tifoseria una notte attesa per decenni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Accadde oggi: 22 febbraio la squalifica di Mourinho per il gesto delle manetteIl 22 febbraio 2010 José Mourinho, tecnico dell’Inter, subì una squalifica per tre giornate “per aver contestato apertamente l’operato arbitrale con... José Mourinho non è più il primo (almeno per una volta)C’è qualcosa di profondamente ironico, e quindi perfettamente riuscito, nel vedere José Mourinho costretto a fare un passo indietro.