Accadde oggi | 22 febbraio la squalifica di Mourinho per il gesto delle manette

Il gesto delle manette di Mourinho durante Inter-Sampdoria il 20 febbraio 2010 causò la sua squalifica il 22 febbraio. L’allenatore portoghese mostrò il gesto in segno di frustrazione dopo aver protestato con l’arbitro, mentre i nerazzurri erano in inferiorità numerica. La decisione di fermarlo per due turni prese di mira il suo atteggiamento provocatorio e la sua reazione pubblica. La squalifica influì sulla gestione della squadra nelle partite successive.

Il 22 febbraio 2010 José Mourinho, tecnico dell’Inter, subì una squalifica per tre giornate “per aver contestato apertamente l’operato arbitrale con atteggiamenti plateali, in particolare mimando le manette: per aver inoltre, nell’intervallo, rivolto all’arbitro e agli assistenti espressioni ingiuriose e per avere, nel corso della gara, contestato ripetutamente la presenza dei collaboratori della Procura federale”. Si faceva riferimento a quanto accaduto due giorni prima a San Siro, il 20 febbraio, nel corso della partita Inter-Sampdoria, con i nerazzurri in corsa per lo scudetto, ormai ridotti a nove uomini già dopo 38 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Almanacco | Domenica 22 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl calendario segnala che il 22 febbraio è il 53° giorno dell'anno, con 312 giorni ancora da vivere.

